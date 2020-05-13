Беглов против бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

Он отметил, что непонятно, в чьи руки попадут средства защиты.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил во время заседания ЗакСа. Он прокомментировал предложение о бесплатной раздаче масок. Глава города напомнил, что в Северной столице живет много приезжих, а также людей и других регионов, в связи с чем непонятно, кому помогать и каким образом.

«Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?»,

— задался вопросом Беглов.

Он предложил другую схему помощи. Средства для покупок масок получат пенсионеры, многодетные семьи, дети из детдомов и другие льготники. На эти цели из бюджета выделят два миллиарда рублей.

Напоминаем, что в городе ввели масочный режим – нужно носить не только маски, но и перчатки, иначе придется выплатить штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково появилась возможность купить маски и перчатки. Индивидуальные средства защиты также можно приобрести в расположенных в Пулково магазинах и аптеках.