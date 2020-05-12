В Пулково появилась возможность купить маски и перчатки

Петербургский аэропорт Пулково обзавелся аппаратами по продаже индивидуальных средств защиты.

Обо всем сообщается в инстаграм-аккаунте воздушной гавани. С 12 мая в Петербурге ввели обязательный масочный режим, в связи с чем все пассажиры должны носить защитные маски и перчатки.

Для удобства пассажиров в аэропорту установили автоматы, с помощью которых можно приобрести медицинские маски, перчатки, а также антисептические средства. Аппараты установлены в залах регистрации и выдачи багажа.

Индивидуальные средства защиты также можно приобрести в расположенных в Пулково магазинах и аптеках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга устанавливают автоматы по продаже масок. Отмечается также, что средства защиты можно купить в магазинах «Первая полоса» – там предлагают приобрести одноразовые и медицинские маски.