Отец Нурмагомедова находится в коме по неназванной причине

Отец Нурмагомедова находится в коме по неназванной причине
Непонятно, по какой причине мужчина в коме. Фото: Instagram Абдулманапа Нурмагомедова

Тренера госпитализировали еще в конце апреля.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на друга тренера Рамазана Рабаданова. Он не поделился подробностями, лишь сказал, что тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме в одном из столичных военных госпиталей. О том, что мужчина угодил в больницу, писали еще в конце апреля. У него было подозрением на пневмонию и непонятно, каковы результаты теста тренера.

Напоминаем, что в эту среду о госпитализации рассказал депутат Госдумы Пушкина – у нее пока нет симптомов. В больнице и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом. О своей госпитализации Песков сообщил сам. Информация о его состоянии пока не поступала.

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