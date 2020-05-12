Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом нового типа. Сейчас он находится в больнице.

О своей госпитализации Песков сообщил сам. Информация о его состоянии пока не поступала.

«Да, я заболел. Лечусь», — приводит его слова «ТАСС».

Сдало ли тесты ближайшее окружение Пескова, не уточняется. Ранее представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин регулярно проверяется на коронавирус. Все, кто участвует в очных встречах с ним, также сдают тесты и проходят тщательное медицинское обследование.

В России, по данным на 12 мая, подтверждено 232 тыс. 243 случая коронавируса. Прирост за сутки составил 10 тыс. 899 случаев. Страна занимает второе место по числу зараженных. С начала пандемии в России зарегистрировано 2 тыс. 116 смертей от коронавируса, выздоровели более 43 тыс. человек.