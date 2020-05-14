Джиган заявил, что у него все нормально в семье

Джиган заявил, что у него все нормально в семье
Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер поблагодари супругу за помощь в непростой период жизни.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем рэпер Джиган рассказал в прямом эфире с Тимати в Instagram-аккаунте. Он признался, что вел себя порой неадекватно и все это из-за вещества, которое ему подсунули вместо марихуаны. Джиган заверил, что мог умереть, но к счастью остался жив.

«Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение, это 90 капельниц я сделал только за три недели. Я никому не советую попадать в такие трипы»,

— рассказал артист, призвав поклонников не употреблять наркотики.

Он также не стал делиться семейными проблемами – Джиган уверяет, что у него все нормально, а «прекрасная жена» хорошо поддерживает его.

Напоминаем, что жена рэпера долгое время не была активна в соцсетях в связи с конфликтом. Супруги поссорились из-за неадекватного поведения Джигана, а после он оказался в реабилитационной клинике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу.

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