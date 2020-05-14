Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Елизавета Пескова. Фото: lisa_peskova Instagram

Она выразила надежду, что все понимают серьезность происходящего.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем рассказала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета в беседе с «Газетой.Ru». Она заявила, что виделась с отцом в последний раз десять дней назад. Елизавета живет отдельно от родителя, поэтому часто они не контактировали. Девушка старается соблюдать все меры предосторожности и пока что чувствует себя хорошо. Елизавета не стала рассказывать, как себя чувствует Дмитрий Песков.

«Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации»,

— добавила девушка.

Напоминаем, что пресс-секретарь президента лежит в больнице – у него двухсторонняя пневмония, ему нужен уход врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом. Песков также отметил, что последний раз он лично встречался с президентом Владимиром Путиным больше месяца назад.

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