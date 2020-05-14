Егор Крид шокировал поклонников ярким маникюром

Егор Крид шокировал поклонников ярким маникюром
Егор Крид. Фото: instagram.com

Егор Крид удивил своих поклонников. Известный певец похвастался в социальных сетях новым маникюром с современным дизайном. Большинство фанатов оказались не готовы к накрашенным ногтям.

Фото ярких ногтей певец выложил в свой Instagram-аккаунт. Каждый из пальцев украшен рисунком: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры.

Маникюр Егора Крида. Фото: instagram.com/egorkreed/

Подписчики певца неоднозначно отреагировали на его новый способ привлечь внимание. Многие под снимком отметили, что артист следит за различными модными трендами и использует современные образы в своих клипах, однако без маникюра ему лучше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что TikTok назвал Ольгу Бузову и Егора Крида самыми популярными знаменитостями платформы. Социальная сеть решила подвести итоги года и назвать самые громкие видео и челленджи.

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