В Мексике коронавирус унес жизни более четырех тысяч человек

Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости Covid-19 в стране. Согласно новым данным, коронавирусом заразились уже более 40 тыс. человек.
Новые данные показали, что с момента пандемии в стране болезнь забрала жизни 4 220 человек.
Согласно опубликованным в Twitter ведомства данным, активными среди заразившихся все еще остается четверть из них. За прошедшие сутки общее число заболевших увеличилось на 1 862 человека, умерли 294 человека.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Данные о числе зараженных по всему миру ежедневно обновляются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике ловили льва, растерзавшего водителя такси. Поиски велись также с воздуха с помощью беспилотников.