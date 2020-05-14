В Мексике коронавирус унес жизни более четырех тысяч человек

В Мексике коронавирус унес жизни более четырех тысяч человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости Covid-19 в стране. Согласно новым данным, коронавирусом заразились уже более 40 тыс. человек.

Новые данные показали, что с момента пандемии в стране болезнь забрала жизни 4 220 человек.

Согласно опубликованным в Twitter ведомства данным, активными среди заразившихся все еще остается четверть из них. За прошедшие сутки общее число заболевших увеличилось на 1 862 человека, умерли 294 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Данные о числе зараженных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике ловили льва, растерзавшего водителя такси. Поиски велись также с воздуха с помощью беспилотников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус мексика пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка превратилась в металлолом после огненного ДТП на Приморском шоссе
Во Всеволожске пожарные больше часа тушили полыхающий дом
The New York Times заявила о подлинности данных в статье о смертности от ...
Врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19
В Мексике коронавирус унес жизни более четырех тысяч человек
В российских школах хотят запретить общие перемены
Жители спят: индекс самоизоляции в Петербурге почти достиг максимального
Егор Крид шокировал поклонников ярким маникюром