Иномарка превратилась в металлолом после огненного ДТП на Приморском шоссе

Среди ночи в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, которое завершилось пожаром. Обошлось без пострадавших.

Все случилось на участке от Лисьего Носа в сторону Петербурга. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что автомобиль превратился в металлолом.

Дама на Mercedes не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги, врезался в дерево, от сильного удара вылетел обратно на проезжую часть и загорелся.

Огонь удалось потушить к 02:42. Как сообщил 78.ru, в машине на момент дорожного инцидента находились два человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии на Садовой улице погиб мотоциклист. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».