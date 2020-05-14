В Петербурге разыскивают любителей старинных монет, обчистивших квартиры почти на два миллиона

В Кировском и Приморском районах полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших деньги и старинные монеты из квартир.

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. В 17 часов в отдел полиции обратилась 67-летняя женщина, соцработник. Она рассказала, что в период с 12:00 до 14:50 неизвестный проник в ее квартиру, расположенную в одном из домов по улице Лени Голикова, откуда похитил 50 тыс. рублей и коллекционные монеты.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же день в полицию обратилась другая женщина, проживающая в одном из домов о Приморскому проспекту. По словам 45-летней женщины, неизвестный проник в ее квартиру в период с 18:00 12 мая до 13:00 следующего дня. Злоумышленник похитил 50 тыс. рублей, 2 ноутбука, 2 планшета, золотые часы, украшения и старинные серебряные монеты.

Сумма материального ущерба 1 700 040 рублей.

По факту краж возбудили уголовные дела. Полицейские начали розыск злоумышленников.

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