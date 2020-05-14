Трое горе-романтиков похитили букет из цветочного магазина в Василеостровском районе

Трое горе-романтиков похитили букет из цветочного магазина в Василеостровском районе
Мужчины вынесли из магазина букет. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга полицейские поймали граждан, похитивших букет из цветочного магазина.

Преступный инцидент случился во вторник, 12 мая, в доме №65 на Среднем проспекте ВО. Ближе к ночи в отдел полиции поступило сообщение о грабеже от 38-летней женщины, директора цветочного магазина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в 23:15 в помещение зашли трое неизвестных и похитили букет цветов, применив физическую силу к продавцу. Стоимость ущерба составила 2 050 рублей.

Спустя час полицейские задержали троих подозреваемых. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Двоим из злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Третий опрошен в качестве свидетеля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино заметили онаниста в маске из трусов.

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