Пенсионерка вернулась на дачу в Ленобласти, когда её обчищал вор

В Ленинградской области 64-летняя женщина стала свидетельницей грабежа. Пенсионерка вернулась на дачу и увидела, как в её доме орудует неизвестный.

Хищение произошло днем 11 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник решил обчистить дачный дом по 18 линии СНТ «Колос», однако не успел завершить задуманное до прихода хозяйки. Завидев пенсионерку, он забрал из шкафа памятную монету и 1,5 тыс. рублей и скрылся.

На следующий день женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 12 мая около 16:40 у дома 28 по Московскому проспекту. Им оказался мужчина 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные похитили антикварную мебель: обеденный стол, каминное зеркало, набор из стульев и два кресла из красного дерева.