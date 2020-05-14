Пенсионерка вернулась на дачу в Ленобласти, когда её обчищал вор

Пенсионерка вернулась на дачу в Ленобласти, когда её обчищал вор
С дачи пенсионерки украли деньги и монету. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области 64-летняя женщина стала свидетельницей грабежа. Пенсионерка вернулась на дачу и увидела, как в её доме орудует неизвестный.

Хищение произошло днем 11 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник решил обчистить дачный дом по 18 линии СНТ «Колос», однако не успел завершить задуманное до прихода хозяйки. Завидев пенсионерку, он забрал из шкафа памятную монету и 1,5 тыс. рублей и скрылся.

На следующий день женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 12 мая около 16:40 у дома 28 по Московскому проспекту. Им оказался мужчина 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные похитили антикварную мебель: обеденный стол, каминное зеркало, набор из стульев и два кресла из красного дерева.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожский район грабеж дача ленинградская область пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге разыскивают любителей старинных монет, обчистивших квартиры ...
В Петроградском районе из квартиры вынесли деньги в разной валюте и украшения
Пенсионерка вернулась на дачу в Ленобласти, когда её обчищал вор
Трое горе-романтиков похитили букет из цветочного магазина в ...
В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 172 тысячи человек
Два брата напали на мужчину в саду Адмиралтейского района
Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от Covid-19
Индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,6 балла