Полиция нашла в гараже склад оружия и боеприпасов на проспекте Народного Ополчения

Полиция в гараже на проспекте Народного Ополчения задержала 39-летнего мужчину. В салоне его автомобиля Audi были найдены и изъяты пистолет, магазин с шестью патронами, пластиковая коробка с двумя десятками патронов разного калибра.

Кроме того, был задержан 53-летний безработный мужчина, у которого в арендуемом им гараже на территории того же гаражно-строительного кооператива были найдены автомат Калашникова, патроны, металлические элементы схожие с составными частями оружия в количестве 26 штук, составные части пистолетов.

Все найденные боеприпасы пригодны для стрельбы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, старший из злоумышленников являлся арендодателем гаража, а второй — арендатором.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция обнаружила у двух мужчин, задержанных за ограбление курьера в центре Петербурга, оружие и боеприпасы. Выйти на их след удалось после того, как они похитили еду у доставщика. Одним из подозреваемых оказался 31-летний житель Ставропольского края. Полиция обнаружила у него травматический пистолет с патронами.