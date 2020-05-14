В России зафиксировано 9974 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 9974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 9974 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 93 смертельных случая. Всего в стране сейчас 252 245 зараженных, 2 305 погибших, выздоровели 53 530 человек.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (4712), Московской области (918) и Петербурге (460).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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