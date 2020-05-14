Во дворе на Будапештской улице упавшее дерево накрыло пять машин

В Петербурге на Будапештской улице рухнуло дерево. Под листвой и ветками оказались сразу несколько автомобилей. На место прибыли спасатели.

Все случилось сегодня утром, 14 мая, во дворе дома 14/2. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что дерево перегородило всю дорогу. По словам местных жителей, под ним оказались пять машин.

Прибывшие сотрудники МЧС устраняют последствия произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской улице из-за ДТП с «перевертышем» погиб человек. Водитель, управляющий отечественным автомобилем, влетел в стоящий у края проезжей части в попутном направлении грузовик «Фредлайнер Коламбия».