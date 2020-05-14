На Украине выявлено 442 новых случая заражения коронавирусом

На Украине за прошедшие сутки выявлено 422 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом число зараженных достигло 16847 человек, выздоровели 4143 пациента, скончались 456 человек.

«За прошедшие сутки заболели 422 лица, из них 42 ребенка и 70 медработников», — рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 441 867 человек. Скончались 298 295 человек, при этом 1 667 933 пациента выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 3 человека, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

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