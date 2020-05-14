В России число случаев заражения коронавирусом снижается третий день подряд

В России третий день подряд наблюдается снижение выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, 11 мая число зараженных прибавилось на 11 656, 12 мая число зараженных снизилось до 10 899, а 13 мая — до 10 028. За прошедшие сутки выявлено 9974 новых случаев заражения коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 441 867 человек. Скончались 298 295 человек, при этом 1 667 933 пациента выздоровели.

В России за последние сутки подтверждено 9 тыс. 974 случая коронавируса в 84 регионах. Примерно 40,6% новых заболевших не имели клинических проявлений COVID-19. С начала пандемии в стране заразились 252 тыс. 245 человек. По официальным данным, скончались за весь период 2 тыс. 305 заболевших, выздоровели 53 тыс. 530 пациентов.

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