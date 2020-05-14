Число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 8945 человек

В Петербурге число заражения коронавирусом выросло на 435 и достигло 8945 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 441 867 человек. Скончались 298 295 человек, при этом 1 667 933 пациента выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 3 человека, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.