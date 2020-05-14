На Колтушском шоссе скорая угодила в ДТП

На Колтушском шоссе скорая угодила в ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 14 мая на Колтушском шоссе в Ленобласти произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

Как сообщили очевидцы, скорая мчалась по встречной полосе с мигалками и съехала с дороги.

«Авария со скорой до переезда во Всеволожске на Колтушском шоссе в сторону Колтушей. Мчала по встречке с мигалками и что-то пошло не по плану», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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