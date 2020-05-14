В 33 населенных пунктах Ленобласти за сутки нашли коронавирус

В Ленобласти выявили 1 775 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти выявили 1 775 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 69 случаев коронавируса. Зараженных выявили в 33 населенных пунктах.

Коронавирус подтвержден в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах. Общее число зараженных достигло 1 тыс. 775, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в Волосово, Большой Вруде, Мурино, Сертолово, Выборге, Кирпичном, Гатчине, Строганово, Коммунаре, Белогорке, Семрино, Лампово, Чаще, Киришах, Тихвине и других населенных пунктах.

Скончались с начала пандемии шесть заболевших. Выздоровели 558 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали 460 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 8 тыс. 945 случаев.