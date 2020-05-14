В Первомайском и Пикалёво с 14 мая снимается карантин

В поселке Первомайской Выборгского района и в городе Пикалёво Бокситогорского района с 14 мая отменяют карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Снять карантин решено на основании предписания Главного санитарного врача Ленобласти, который оценил эффективность мер.

По данным Роспотребнадзора, прирост заболеваемости в Первомайском снизился на 20%, в Пикалёво — на 81,3%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Это говорит о стабилизации эпидемиологической ситуации.

Карантин был введен в Пикалёво и Первомайском 30 апреля. Власти обязали местных жителей соблюдать самоизоляции, ограничили въезд транзитного транспорта, проводили дезинфекцию и рейды по выявлению нарушителей.

По окончанию карантина на территории Пикалёво и Первомайского будут применяться те же ограничительные меры, что и в других населенных пунктах области.