В Пикалево и Первомайском ввели режим карантина

В Пикалево и Первомайском ввели режим карантина
В Ленобласти ужесточили меры против коронавируса. Фото: lenobl.ru

В двух населенных пунктах Ленинградской области вводят режим карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко в четверг, 30 апреля.

Ограничительные меры введены в Пикалево и Первомайском. Губернатор постановил приостановить деятельность общепитов и индивидуальных предпринимателей. Работу, в том числе, прекратят заведения, которые работают на вынос и доставку.

Местные жители должны соблюдать режим самоизоляции. Покинуть дом можно ради поездок на работу, выхода в ближайший магазин, выгула животных и выноса мусора. В общественных местах дистанция между людьми должна составлять 1,5 — 2 метра.

Въезд на территорию Пикалево и Первомайского будет запрещен для любого транспорта. Исключения составят машины местных жителей, а также доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных в указанных населенных пунктах.

В общественных местах жилых зданий, в магазинах, аптеках, транспорте и в пешеходных зонах будет проводиться дезинфекция.

Ранее комитет по здравоохранению Петербурга дал рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в майские праздники

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 карантин коронавирус ленинградская область Первомайское пикалево
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Итальянцы нашли способ предотвратить вторую волну коронавируса
В Муринском, Брестском и других парках высадят деревья
В Амурской области сбежавший из больницы мужчина с COVID-19 заразил всю ...
В Петербурге службу сеть пиццерий «Olli’s» выкупили ...
Для медиков Петербурга купят 750 тысяч комплектов индивидуальной защиты
В Петербурге на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 и внебольничной пневмонии ...
Впервые за 78 лет сады в Петербурге не откроются 1 мая
В Пикалево и Первомайском ввели режим карантина