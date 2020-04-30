В Пикалево и Первомайском ввели режим карантина

В Ленобласти ужесточили меры против коронавируса. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти ужесточили меры против коронавируса. Фото: lenobl.ru

В двух населенных пунктах Ленинградской области вводят режим карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко в четверг, 30 апреля.

Ограничительные меры введены в Пикалево и Первомайском. Губернатор постановил приостановить деятельность общепитов и индивидуальных предпринимателей. Работу, в том числе, прекратят заведения, которые работают на вынос и доставку.

Местные жители должны соблюдать режим самоизоляции. Покинуть дом можно ради поездок на работу, выхода в ближайший магазин, выгула животных и выноса мусора. В общественных местах дистанция между людьми должна составлять 1,5 — 2 метра.

Въезд на территорию Пикалево и Первомайского будет запрещен для любого транспорта. Исключения составят машины местных жителей, а также доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных в указанных населенных пунктах.

В общественных местах жилых зданий, в магазинах, аптеках, транспорте и в пешеходных зонах будет проводиться дезинфекция.

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