Петербуржцам рассказали, как не заразиться коронавирусом в майские праздники

Петербуржцам рассказали, как не заразиться коронавирусом в майские праздники
Петербуржцам дали рекомендации по защите от COVID-19. Фото: unsplash.com

Комитет по здравоохранению Петербурга дал рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в майские праздники. В этом году выходные совпали с периодом ограничений из-за COVID-19.

  • Необходимо соблюдать режим самоизоляции. Воздержаться от встреч с близкими, поездок в другие регионы и от посещения мест скопления.
  • Использовать для поздравления родных и знакомых старше 65 лет дистанционные средства связи, чтобы не подвергать их опасности. Люди старше 65 лет находятся в группе риска.
  • Пользоваться масками и перчатками при выходе из дома. Проводить уборку с применением дезинфицирующих средств.

«В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (1,5-2 м), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом», — подчеркнули в комитете по здравоохранению.

  • При занятиях спортом на открытом воздухе выбирать открытые парки и время, в которое можно обеспечить дистанцию с людьми в более чем 5 м.
  • Воздержаться от любых поездок.
  • В случае, если поездку не удалось отложить, важно: не расширять круг общения, запастись масками, перчатками и дезинфекторами, провести генуборку на даче, избегать контактов с соседями по участку, тщательно мыть руки с мылом, не использовать воду из ручьев и каптажей, обработать посуду на даче.
  • При появлении симптомов обращаться к врачу. К симптомам относятся повышение температуры, респираторные признаки, одышка и растройство кишечника.
  • Не забывать о мерах профилактики нападения клещей. Не ходить по нескошенной траве, выбирать закрытую одежду и обувь с высоким голенищим, использовать репелленты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 336 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 4 тыс. 62.

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