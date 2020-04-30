В Петербурге коронавирус нашли у еще 336 человек

В Петербурге зарегистрировали 336 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных к 30 апреля превысило четыре тысячи.

Город занимает третье место по числу новых заболевших. На первом расположилась Москва, где выявили 3 тыс. 93 зараженных. В Московской области зарегистрировано 793 новых случая, в Дагестане — 158, в Ленобласти — 51.

За последние сутки в России подтверждено 7 тыс. 99 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 106 тыс. 498, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Выздоровели 11 тыс. 619 человек. Скончались 1 тыс. 73, из них за последние сутки — 101.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России тесты на коронавирус провели 3,49 млн раз. Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 208 тыс. 236 человек.