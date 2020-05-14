РЖД на лето снова разрешил покупать билеты на ряд поездов за 90 дней до отправления

В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

РЖД разрешили покупать билеты за 90 дней до поездки для поездов дальнего следования. Действие мер пока приняли на летний период.

Обо всем стало известно в четверг, 14 мая. Соответствующее решение компания приняла из-за снижения пассажиропотока на фоне сложной ситуации с инфекцией Covid-19 и увеличения числа возвратов в минувшем месяце.

Как сообщили РИА Новости, изменения затронули 50 пар поездов, в том числе четыре пары «Сапсанов», курсирующих в сообщении с Москвой, Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Почти половина поездов из этого списка курсируют до Черноморского побережья нашей страны и Северного Кавказа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус. 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД продлевает сокращенный график движения «Сапсанов» до 11 мая.