Житель Петербурга до смерти забил молотком свою знакомую

Житель Петербурга до смерти забил молотком свою знакомую
По версии следствия, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений. Фото: Baltphoto

Суд приговорил жителя Петербурга к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как полагает следствие, 39-летний мужчина с 13 по 15 сентября 2018 года в квартире одного из домов Двинской улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою знакомую 1981 года рождения, нанеся ей множественные удары молотком и ножом. Следствие считает, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений.

После этого он похитил из квартиры деньги, предметы и ценности на общую сумму не менее 105 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о ножевом ранении в заброшенном здании на проспекте Обуховской Обороны. Прибыв на место происшествия полиция нашла труп 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями на теле.

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