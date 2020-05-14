Житель Петербурга до смерти забил молотком свою знакомую

Суд приговорил жителя Петербурга к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как полагает следствие, 39-летний мужчина с 13 по 15 сентября 2018 года в квартире одного из домов Двинской улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою знакомую 1981 года рождения, нанеся ей множественные удары молотком и ножом. Следствие считает, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений.

После этого он похитил из квартиры деньги, предметы и ценности на общую сумму не менее 105 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о ножевом ранении в заброшенном здании на проспекте Обуховской Обороны. Прибыв на место происшествия полиция нашла труп 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями на теле.