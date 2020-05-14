Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде летом в России.

Синоптик прогнозирует жаркое лето в стране, однако будет значительная разница температур в разных регионах в разное время, сообщает ТАСС.

По его словам, лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей.

При это эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами и сильными ветрами.

В северных регионах ожидается формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и похолодание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.