Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом
2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде летом в России.

Синоптик прогнозирует жаркое лето в стране, однако будет значительная разница температур в разных регионах в разное время, сообщает ТАСС.

По его словам, лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей.

При это эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами и сильными ветрами.

В северных регионах ожидается формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и похолодание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лето погода синоптик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго можно оставаться носителем коронавируса
Чай уступил место кофе по популярности в России
Беглов рассказал о готовности Петербурга к пропускному режиму
На стройплощадке в Выборгском районе нашли немецкий снаряд времен ВОВ
Петербуржцы без масок не смогут попасть в метро
Петербуржец пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 71 мигранта
Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом
В Курортном районе очищают реку Черная от нефтепродуктов