Петербуржец пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 71 мигранта

Суд рассмотрит дело о фиктивной постановке на учет. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд рассмотрит дело о фиктивной постановке на учет. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев.

Обо всем сообщили в городской прокуратуре. Жителя Петербурга обвиняют по статье 322.3 уголовного кодекса «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

По версии правоохранителей, обвиняемый в ноябре-декабре прошлого года поставил на учет в своей двухкомнатной квартире 71 иностранного гражданина.

«При этом предоставлять им помещение для пребывания не собирался», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Невский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Ленобласти осудят за фиктивную постановку мигрантов на учет. Прокуратура узнала о происходящем благодаря интернету – там сотрудники ведомства нашли любопытное объявление.