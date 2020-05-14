Росавиация рассказала о правилах полета после пандемии

В Росавиации подготовили проект поэтапного снятия коронавирусных ограничений при восстановлении авиаперевозок.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект Росавиации, предполагается, на первых двух этапах при посадке у пассажиров будут бесконтактно измерять температуру. На борт не пустят тех, у кого температура окажется выше 37,5 градусов.
На следующем этапе температуру тела уже не будут проверять.
Кроме того, на первых двух этапах пассажиры будут обязаны находиться в салоне самолета в масках и перчатках. Снять индивидуальные средства защиты можно будет только по прилету.
На рейсах, которые длятся более трех часов, пассажирам будут менять маски.
Кроме того, на первом этапе пассажиров будут рассаживать с соблюдением дистанции. На трехместном ряду пассажиров посадят через одного, а на двухместном — в шахматном порядке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проверка пассажиров вывозных рейсов будет ужесточена.