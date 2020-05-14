Росавиация рассказала о правилах полета после пандемии

В Росавиации подготовили проект поэтапного снятия коронавирусных ограничений при восстановлении авиаперевозок.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект Росавиации, предполагается, на первых двух этапах при посадке у пассажиров будут бесконтактно измерять температуру. На борт не пустят тех, у кого температура окажется выше 37,5 градусов.

На следующем этапе температуру тела уже не будут проверять.

Кроме того, на первых двух этапах пассажиры будут обязаны находиться в салоне самолета в масках и перчатках. Снять индивидуальные средства защиты можно будет только по прилету.

На рейсах, которые длятся более трех часов, пассажирам будут менять маски.

Кроме того, на первом этапе пассажиров будут рассаживать с соблюдением дистанции. На трехместном ряду пассажиров посадят через одного, а на двухместном — в шахматном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проверка пассажиров вывозных рейсов будет ужесточена.