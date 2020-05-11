Проверка пассажиров вывозных рейсов будет ужесточена

Авиакомпании начнут проверять фактическое место проживания у россиян, возвращающихся на родину из-за рубежа.

Обо всем сообщает пресс-служба Минкомсвязи. Перед выдачей посадочного талона пассажир будет должен предъявить оригинал документа, который подтверждает адрес прописки, либо его фото или ксерокопию.

При этом, как уточнили в ведомстве, пассажиры также могут предоставить договор на аренду жилья, медицинский полис, справку с работы или адрес прописки родственников.

Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение между странами было полностью прекращено с 27 марта. Граждан РФ, которые не успели вернуться в Россию, вывозят на специальных рейсах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международные рейсы возобновятся не раньше сентября.