Депутаты просят не штрафовать петербуржцев за отсутсвие масок на улице

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга призывает полицию отказаться от штрафов за нахождение горожан без масок и перчаток на улице. В четверг, 14 мая, они направили письмо на имя главы ГУ МВД по городу и Ленобласти Романа Плугина.

Текст обращения опубликовал в соцсетях депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Свои подписи под письмом также оставили Максим Резник, Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Ольга Ходунова, Александр Егоров и Ирина Иванова.

С 12 мая в Петербурге действует масочный режим. За отсутствие маски или перчаток в общественном месте горожанам грозит штраф. При этом в законодательстве под общественным местом также понимаются двор и улица.

Депутаты обратили внимание на то, что нахождение без масок на улице создает гораздо меньшую опасность, чем в магазине или транспорте. Они призывают не выписывать штрафы и не составлять административные протоколы в таких случаях, а ограничиться профилактическими мерами.