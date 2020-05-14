Нелегал пытался подкупить сотрудников ДПС, испугавшись депортации

В Петербурге на скамье подсудимых окажется 40-летний иностранный гражданин, нелегально находившийся на территории России.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, мужчину обвиняют по части 1 статьи 291.2 УК РФ о мелком взяточничестве.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль, в котором находился обвиняемый и другие пассажиры. Стражи порядка установили, что у всех нет документов, разрешающих нахождение на территории РФ.

Обвиняемый испугался выдворения за пределы страны и положил в бардачок патрульной машины взятку в размере трех тысяч рублей. При этом полицейские предупреждали об ответственности за дачу взятки.

Правоохранители не стали принимать вознаграждение и сообщили о произошедшем своему руководству. Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд отпустил из-под стражи мужчину, обвиняемого в даче взятки сотруднику Балтийской таможни.