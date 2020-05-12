В Петербурге суд отпустил из-под стражи мужчину, обвиняемого в даче взятки сотруднику Балтийской таможни

Приморский районный суд решил не заключать под стражу одного из фигурантов уголовного дела по даче взятке таможенному инспектору.

Согласно версии следствия, обвиняемый, Виталий Седунов, сговорился с неким сообщником, после чего неизвестный передал взятку сотруднику Балтийской таможни, располагающему доступом к секретной информации. Законных оснований для использования охраняемой законом информации у инспектора не было, однако за 25 тысяч рублей он превысил свои полномочиями.

За обозначенную выше сумму таможенник должен был передать преступникам данные о декларировании товаров, которые скопировал из программного обеспечения КПС «Сбор ГДТ». При этом сам Седунов ходатайствовал против ареста и выражал готовность активно сотрудничать со следствием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях и обстоятельствах получения взятки сотрудником Балтийской таможни.