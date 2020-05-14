В Петербурге задержали замгендиректор «Ленэнерго»

Его обвиняют в завышении стоимости контракта при прокладке кабеля к стадиону.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники в следственных органах. Замгендиректор «Ленэнерго» Алексей Горячев был задержан в Санкт-Петербурге. В его отношении возбуждено уголовное дело из-за подозрений в завышения стоимости контракта при прокладке кабеля к стадиону. Пока что мера пресечения не избрана.

Напоминаем, что накануне в компании «Россети Ленэнерго» провели обыски. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как прокладывались кабельные линии от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что замглавы Красносельского района Петербурга задержан по подозрению во взяточничестве. Помимо этого эпизода, госслужащего подозревают и в иных преступлениях.