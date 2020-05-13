Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по подозрению во взяточничестве

"Он задержан по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере, либо с вымогательством взятки, совершенное лицом, занимающем госдолжность")", - пишет ТАСС. Фото: pixabay.com

"Он задержан по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере, либо с вымогательством взятки, совершенное лицом, занимающем госдолжность")", - пишет ТАСС. Фото: pixabay.com

Заместителя главы администрации Красносельского района Северной столицы Алексея Миронова задержали по делу о взяточничестве.

Об этом стало известно в среду, 13 мая. Миронова подозревают в получении или вымогательстве взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Помимо этого эпизода, госслужащего подозревают и в иных преступлениях.

Подробности задержания, как и размер взятки, и обстоятельства её получения, неизвестны, официальных комментариев правоохранители пока не давали. Отметим, что в зону ответственности Алексея Миронова на посту замглавы администрации Красносельского района входили вопросы благоустройства, а также проблемы дорожной и жилищной сферы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-сотрудники «Водоканала» обвиняются в получении взятки.