Взятки: бывшие сотрудники «Водоканала» стали фигурантами уголовного дела

Взятки: бывшие сотрудники &#171;Водоканала&#187; стали фигурантами уголовного дела
Уголовное дело рассмотрит в Московский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки бывшим сотрудникам унитарного предприятия.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми лиц, двое из которых – бывшие сотрудники «Водоканала Санкт-Петербурга».

Как сообщила пресс-служба ведомства, по данным следствия, бывшие сотрудники предприятия через посредников получили денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций за непривлечение к ответственности в связи с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ в систему водоотведения города.

Один представитель юрлица, давший взятку, был освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно сообщил в правоохранителям о происходящем.

Уголовное дело рассмотрит в Московский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выстрелившего в предпринимателя петербуржца возбудили уголовное дело.

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