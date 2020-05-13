Взятки: бывшие сотрудники «Водоканала» стали фигурантами уголовного дела

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки бывшим сотрудникам унитарного предприятия.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми лиц, двое из которых – бывшие сотрудники «Водоканала Санкт-Петербурга».

Как сообщила пресс-служба ведомства, по данным следствия, бывшие сотрудники предприятия через посредников получили денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций за непривлечение к ответственности в связи с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ в систему водоотведения города.

Один представитель юрлица, давший взятку, был освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно сообщил в правоохранителям о происходящем.

Уголовное дело рассмотрит в Московский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выстрелившего в предпринимателя петербуржца возбудили уголовное дело.