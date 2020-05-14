Мать Бузовой рассказала, как ей работается врачом во время пандемии

Она является заместителем главврача одной из стоматологических клиник Петербурга.
Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем мать певицы Ольги Бузовой Ирина рассказала в интервью для «КП – Петербург». Она заявила, что клиника продолжает принимать пациентов, но тех, у кого острая боль – все по закону. Перед приемом гражданам меряют температуру, им выдают бахилы и перчатки, а также просят дезинфицировать руки. Только так пациент может попасть в кабинет к врачу.
Ирина не заметила серьезных перемен, разве что теперь усилились меры предосторожности. Она отметила, что врачи всегда рискуют чем-либо заразиться – например, ВИЧ или гепатитом. Мать певица рассказала, что очень надеется, что коллеги не заболеют и все будет хорошо.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть дополнительно поддержит врачей, которые лечат коронавирусных больных. Начисления будут произведены из средств регионального бюджета.