Мать Бузовой рассказала, как ей работается врачом во время пандемии

Мать Бузовой рассказала, как ей работается врачом во время пандемии
Мать Ольги работает стоматологом. Фото: Instagram Ольги Бузовой.

Она является заместителем главврача одной из стоматологических клиник Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем мать певицы Ольги Бузовой Ирина рассказала в интервью для «КП – Петербург». Она заявила, что клиника продолжает принимать пациентов, но тех, у кого острая боль – все по закону. Перед приемом гражданам меряют температуру, им выдают бахилы и перчатки, а также просят дезинфицировать руки. Только так пациент может попасть в кабинет к врачу.

Ирина не заметила серьезных перемен, разве что теперь усилились меры предосторожности. Она отметила, что врачи всегда рискуют чем-либо заразиться – например, ВИЧ или гепатитом. Мать певица рассказала, что очень надеется, что коллеги не заболеют и все будет хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть дополнительно поддержит врачей, которые лечат коронавирусных больных. Начисления будут произведены из средств регионального бюджета.

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