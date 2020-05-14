«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать

Они были закрыты на протяжении полутора месяца.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва. В социальных сетях говорится, что будут предприняты все меры предосторожности, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. Все помещения будут дезинфицировать, покупатели смогут воспользоваться средствами специальными средствами для рук. Граждан просят надевать маски, иначе попасть в торговые центры будет нельзя. Соблюдении дистанции также желательно.

Отмечается, что на детские площадки, в кафе, рестораны, кинотеатры и семейные комнаты попасть пока что нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что арендаторам хотят разрешить расторгать договора, ТЦ выступают против. Бизнесменам в условиях пандемии необходима поддержка от государства.