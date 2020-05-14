В Гатчине тушили пожар по повышенному номеру

В Гатчине тушили пожар по повышенному номеру
Причина пожара пока неизвестна. Фото: pixabay

Он был все это время закрыт в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области. Все случилось вечером в Гатчине – там на улице Воскова горел торговый центр. Отмечается, что он был закрыт и непонятно, что является причиной инцидента. На место прибыли спасатели, которые присвоили пожару номер сложности №1-Бис.

Огонь успел охватить площадь в 530 квадратных метров – с ним боролись 14 пожарных. Им удалось локализовать пламя только в 20:40. На данный момент о пострадавших информации не поступало. Спасатели не знают, почему торговый центр мог вспыхнуть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК проверяет завод, на котором изготовили сгоревшие аппараты ИВЛ. Предприятие пока никак не комментирует происходящее.

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