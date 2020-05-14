СК проверяет завод, на котором изготовили сгоревшие аппараты ИВЛ

Предприятие пока никак не комментирует происходящее.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. СК РФ проверят Уральский приборостроительный завод после инцидентов в Москве и Петербурге. В учреждении подтвердили, что идут проверки, но их комментировать отказались.

Напоминаем, что пожар в Москве случился 9 мая, а в Северной столице – 12 мая. В обоих случаях во всем обвиняют некачественные аппараты ИВЛ, которые якобы вспыхнули в какой-то момент по непонятной причине. В результате погибли люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия получат компенсацию. Им выплатят по миллиону рублей, о чем распорядился губернатор.