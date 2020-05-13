Семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия получат компенсацию

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Им выплатят по миллиону рублей, о чем распорядился губернатор.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому семьи, чьи близкие погибли в огне в больнице Святого Георгия, получат по миллион рублей. Их выделят из резервного фонда города, средства равномерно распределят между всеми членами семьи.

Напоминаем, что все случилось утром 12 мая. В больнице Святого Георгия загорелся аппарат ИВЛ прямо на глазах у одного из врачей. На место прибыли спасатели, всех пациентов эвакуировать не удалось. На месте погибли пять человек. В результате возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России создали резерв врачей для лечения коронавируса. Некоторые медики переезжают в другие регионы, чтобы помогать с восстановлением инфицированных.