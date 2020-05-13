В России создали резерв врачей для лечения коронавируса

Некоторые медики переезжают в другие регионы, чтобы помогать с восстановлением инфицированных.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова. Она рассказала, что российские врачи проходят подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Благодаря этому удалось сформировать кадровый резерв. Всех, кто может помочь, стараются направлять в регионы для лечения больных россиян.

«Мы имеем огромный резерв врачей разных специальностей, которые получают короткий, концентрированный курс обучения. В том числе, каким образом себя сберечь от инфицирования и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям»,

— рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России от коронавируса вылечилась столетняя женщина. Она уже покинула медицинское учреждение под громкие овации.