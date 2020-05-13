В России от коронавируса вылечилась столетняя женщина

Она уже покинула медицинское учреждение под громкие овации.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем пишет Федеральное медико-биологическое агентство. Столетняя женщина была госпитализирована в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА после того, как находилась в больнице на плановом лечении. Предполагается, что пенсионерка заразилась от своей соседки по палате. У нее диагностировали пневмонию, и это большое чудо, что человек в таком почтенном возрасте смог вылечиться и вернуться домой в хорошем самочувствии. Это первый настолько пожилой пациент в России, который поборол коронавирус.

«Тринадцатого мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге скончался хирург городской больницы №20, работавший с больными COVID-19.