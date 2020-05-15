Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 3,4 балла

Петербуржцы стали выходить на улицу. Об этом свидетельствуют показатели индекса самоизоляции в «Яндекс.Картах».

Утром 15 мая индекс самоизоляции к 08:10 составил 3,4 балла.

Москвичи также не стремятся сидеть дома – в столице индекс самоизоляции упал до 3,3 балла.

По последним данным, в Петербурге число заражения коронавирусом достигло 8945 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.