У жительницы Петербурга после пожара пропали бриллиантовое колье и валюта

У жительницы Петербурга после пожара пропали бриллиантовое колье и валюта
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

Жительница Невского района Петербурга после пожара в квартире осталась без валюты и драгоценностей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожар произошел днем 14 мая в квартире дома на улице Подвойского.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что не нашла в тумбочке 245 евро, 300 долларов США, бриллиантовое колье, золотой цепочки и трех золотых колец.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Всеволожска напал на женщину, работающую курьером, похитив банковский терминал и коробку ионизации, сообщили в главном управлении МВД по региону.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валюта пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вор обокрал квартиру на Приморском проспекте на полмиллиона рублей
Покупатель гаража почти развел петербурженку на миллион
В Колпино «сотрудник Центробанка» обманул старушку почти на 3 млн ...
В Красносельском районе нашли боеприпас времен ВОВ
Мошенник притворился покупателем холодильника и обчистил хозяина в Петербурге
Петербург направит правительству РФ предложения по поддержке занятости и ...
У жительницы Петербурга после пожара пропали бриллиантовое колье и валюта
На «Нарвской» произошла драка между контролером и пассажиром, ...