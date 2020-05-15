У жительницы Петербурга после пожара пропали бриллиантовое колье и валюта

Жительница Невского района Петербурга после пожара в квартире осталась без валюты и драгоценностей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожар произошел днем 14 мая в квартире дома на улице Подвойского.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что не нашла в тумбочке 245 евро, 300 долларов США, бриллиантовое колье, золотой цепочки и трех золотых колец.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Всеволожска напал на женщину, работающую курьером, похитив банковский терминал и коробку ионизации, сообщили в главном управлении МВД по региону.