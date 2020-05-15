Покупатель гаража почти развел петербурженку на миллион

Покупатель гаража почти развел петербурженку на миллион
Потенциальный покупатель гаража оказался мошенником. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Жительница Красногвардейского района Петербурга решила продать гараж и чуть было не стала жертвой мошенника. Покупатель пытался развести её на 950 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник представился покупателем гаража и заключил с женщиной договор купли-продажи. В ходе сделки он ввел петербурженку в заблуждение и убедил её перевести ему 950 тыс.

Женщина согласилась и передала ему 45 тыс. рублей. Однако позже одумалась и обратилась в полицию. Оставшуюся сумму она не перечислила.

Злоумышленника разыскивает полиция. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга пенсионер, решивший продать холодильник, лишился 50 тыс. рублей. Потенциальный покупатель оказался мошенником и выманил у него данные банковской карты, после чего снял сумму.

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