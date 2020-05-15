Мошенник притворился покупателем холодильника и обчистил хозяина в Петербурге

Мошенник притворился покупателем холодильника и обчистил хозяина в Петербурге
Покупатель холодильника оказался мошенником. Фото: unsplash.com

В Петербурге попытка продать холодильник по объявлению для мужчины обернулась потерей 50 тысяч. Потенциальный покупатель оказался мошенником.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился пенсионер, живущий в квартире на Выборгском шоссе. Он рассказал, что лишился 50 тысяч. На мошенника он нарвался, когда решил продать холодильник.

Деньги похитил мужчина, отозвавшийся на объявление о продаже. Он выманил у пенсионера данные банковской карты и снял с неё сумму.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленинградской области задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве и краже. Полиция полагает, что она похитила деньги у двух пенсионеров: 88-летнего мужчины и 93-летней женщины. Общий ущерб составил 12,8 тыс. рублей.

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