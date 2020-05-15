В Петербурге зафиксирован 541 новый случай заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксирован 541 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлен 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 113 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 262 843 зараженных, 2418 погибших, выздоровели 58 226 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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