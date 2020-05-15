В России число новых случаев коронавируса вновь выросло на 10,5 тысяч

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены во всех 85 регионах страны.
При этом чуть меньше половины пациентов с COVID-19 (42,5%) переносят болезнь бессимптомно. Также за сутки из стационаров выписаны по выздоровлению 4 696 человек. В общей сложности, число зараженных граждан увеличилось до 262 843 человек с начала пандемии, количество тех, кто победил коронавирус выросло до 58 226 человек.
К несчастью, за прошедшие сутки в России скончалось 113 пациентов, основной причиной смерти которых стала коронавирусная инфекция. Таким образом, жертвами заболевания стали уже 2 418 россиян.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге выявлено антирекордное количество зараженных: 541 человек за последние сутки.