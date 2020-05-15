В России число новых случаев коронавируса вновь выросло на 10,5 тысяч

В России число новых случаев коронавируса вновь выросло на 10,5 тысяч
Количество зараженных превысило 260 тысяч человек. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены во всех 85 регионах страны.

При этом чуть меньше половины пациентов с COVID-19 (42,5%) переносят болезнь бессимптомно. Также за сутки из стационаров выписаны по выздоровлению 4 696 человек. В общей сложности, число зараженных граждан увеличилось до 262 843 человек с начала пандемии, количество тех, кто победил коронавирус выросло до 58 226 человек.

К несчастью, за прошедшие сутки в России скончалось 113 пациентов, основной причиной смерти которых стала коронавирусная инфекция. Таким образом, жертвами заболевания стали уже 2 418 россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге выявлено антирекордное количество зараженных: 541 человек за последние сутки.

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