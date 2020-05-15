В России за сутки вылечились от коронавируса 4696 человек

В России за сутки вылечились от коронавируса 4696 человек
Всего выздоровели 58 226 человек. Фото: Pixabay

В России за сутки от коронавируса выздоровели 4696 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране сейчас 262 843 зараженных, 2418 погибших, выздоровели 58 226 человек.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (4748), Московской области (945) и Петербурге (541).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 539 401 человек. Скончались 303 555 человек, при этом 1 711 250 пациентов выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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